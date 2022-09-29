Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki, sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Şüpheli F.V'nin otomobilinde yapılan aramada gümrük kaçağı 42 şişe içki, 90 paket sigara, 50 paket elektronik sigara ucu, 30 paket tütün ve 10 paket puro ele geçirildi.

Şüpheli F.V. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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