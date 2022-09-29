Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Sekizkök'e teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, "Ziyarette Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız ile ilgili yapabileceğimiz çalışmaları ve bölgesel projeleri değerlendirme şansımız oldu. Soydaşlarımızın varlığı ülkeler arası ilişkilerde bir nevi dostluk köprüsüdür. Bizler valilik olarak daima soydaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Sekizkök’e, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel eşlik etti.

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