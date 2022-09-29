Edirne 8. Kitap Günleri 7-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen "Edirne 8. Kitap Günleri" 7-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında gerçekleştirilecek organizasyonun onur konuğu şair ve yazar Ataol Behramoğlu olacak. 35 yayınevi ve 60’ın üzerinde yazarın katılım sağlayacağı organizasyonda söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapamadıkları organizasyonu yeniden yapma mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kitap günlerinin yazarlarla okuyucuları buluşturacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl ki onur konuğumuz Ataol Behramoğlu olacak. Kitap Günleri 7 Ekim Cuma Günü gerçekleştireceğimiz açılış töreni ile kapılarını açacak. Edirne Kitap Günleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece Edirnelilerin değil, tüm Trakya'daki kitapseverlerin katılacağı kültür şöleninin yaşanacağı bir etkinlik olacak. Bu şölende yer almak, birbirinden değerli yazarlarla tanışmak ve kitapların büyülü dünyasında kaybolmak isteyen herkesi Edirne Belediyesi 8. Kitap Günlerimize davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.