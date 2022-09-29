Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri terör örgütü PKK şüphelisi ile 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli, Demirtaş Mahallesi'nde durduruldu.

Kimlik sorgusunda şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, şüpheli R.T'nin ise resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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