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Trakya'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği kapsamında yaya geçitleri boyandı

AA

Trakya'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği kapsamında yaya geçitleri boyandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Anafartalar İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı ve sürücülere broşür dağıttı.

Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, başarılı kampanyalar ve çalışmalar sonucunda Türkiye'de yaya ölümlerinde ciddi bir azalma olduğunu söyledi.

Edirne'de trafikte yayalara yönelik iyi bir duyarlılığın olduğunu belirten Kırbıyık, "Vatandaşlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Hem il merkezimizde hem de tüm ilçelerimizde, bu farkındalığın her geçen gün arttırılması, bunun bir alışkanlık haline getirilmesi, bir rutin uygulama haline getirilmesi için çalışıyoruz. Mottomuz, hayata saygı duruşu" diye konuştu.

Etkinliğe TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Edirne'de de Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu önünde düzenlenen programda ise Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve kurum müdürleri öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri. İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde yürüdü.

Tekirdağ Valiliğince Altınova Mahallesi Gazi Hasanpaşa Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve Vedat Çeliker Anaokulu öğrencileri yaya geçidinden bayraklarla geçti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya kaldırımın olduğu yerlerde, yayanın yola adımını attığı andan itibaren sürücülerin kontrollü gelmeleri gerektiğini söyledi.

Sürücülerin yayaları yaya geçitlerinde gördükleri andan itibaren durmaları gerektiğini belirten Yıldırım, "Düşünün ki o yoldan geçen kişi 'bizim çocuğumuz', 'bizim büyüklerimizden biriydi'. Bütün sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor. 'yolların kralı değil, yolların kuralı olur'. Bütün trafik kurallarını sürücülerimizi, uymaya davet ediyoruz. Yayaya çarpma şeklinde trafik kazası olmayacağını ümit ediyorum."diye konuştu.

Etkinlikte, yaya geçidi öğrenciler tarafından kırmızı renge boyadı.

Kapaklı ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazi İlkokulu öğrencileri ve protokol üyeleri Mithatpaşa Caddesi'ndeki yaya geçitlerinden bayraklarla geçti.

Kaymakam Bayram Sağır, sürücülere tatlı ikram etti ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Saray Kaymakamlığınca Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yaya geçitlerinden bayraklarla geçti.

Etkinliğe Saray Kaymakamı Adem Ünal, Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Emniyet Müdürü Vahap Uyar, Jandarma Komutanı Üstteğmen Emrah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak bazı kurum ve kuruluşların müdürleri de katıldı.

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