ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası proje sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) ortağı olduğu "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi sona erdi.

ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı kapsamında yürütülen projenin, son kontrolleri ve ödemelerin yapılmasıyla sonuçlandığını belirtti.

Projeyle yüzyıllar boyunca doğu ve batıyı birbirine bağlayan kültürel ve tarihi koridor "Diyagonal Yol"un turistik cazibesinin artırılmasına katkı sağladıklarını ifade eden Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Projenin başlangıç aşamasından icrasına kadar hem yönetimsel anlamda hem de pandemi ve satın alma süreçlerinde uzun ve zor süreçlerden geçtik. 24 ay süren, gönüllü yaptığımız işte stres yaşadığımız, krizleri yönettiğimiz ve ciddi bir emek harcadığımız ve sonucunda Osmanlı dönemi mirası Harmanlı'daki Siyavuş Paşa Köprüsü ve çevresinin de restorasyonla kültürel mirasa kazandırıldığı böylesine güzel bir projeyi başarılı bir şekilde tamamlamaktan dolayı çok mutluyuz."

Proje kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminde taşınmaz kültür miras alanlarının incelenmesi, korunması ve tanıtılması konulu 3 günlük bir konferans düzenledik. Derneğimizin üstlendiği video ve üç boyutlu video gösterileri için içerikler üretmek ve gösteriler gerçekleştirmek amacıyla projektör, ses sistemi ve minibüs tedarik ettik. Karaağaç tren istasyonu, Selimiye Camisi, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi Edirne'nin kültürel ve tarihsel dört turistik noktasında ve Bulgaristan Harmanlı'daki Kervansaray'da '3D mapping' gösterileri bu projenin turizm açısından önemini göstermektedir."

Bacıoğlu, dernek yönetim kurulu üyeleri ve proje ekibine teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.