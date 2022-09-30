Edirne'de otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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