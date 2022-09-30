Aksal, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin 2022 yılı ek yatırım programına alındığını belirtti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2022 yılı ek yatırım programına alındığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, projenin bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı, İstanbul pazarına yakınlığı ile günden güne potansiyeli güçlenen tarım kenti Edirne'mizi adeta bir gıda üssü yapacak Keşan Gıda İhtisas OSB projemiz 2022 yılı ek yatırım programına alınmıştır.



Bu proje ile ilimiz ticari ve ekonomik olarak bölgenin odak noktası olacak. Şimdiden ticaretimiz bereketli olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a destekleri için teşekkür ediyoruz."



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