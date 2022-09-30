Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçen şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 453 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi'nde şüpheli Y.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada, 453 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli Y.A, gözaltına alındı.





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