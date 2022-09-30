Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar Bayır Deresi olarak bilinen su tahliye kanalındaki kirlilikten şikayetçi.



Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan kanal atılan çöplerle kirlenirken rengi yeşile döndü.

Yer yer yosunla kaplanan ve yüzeyinde çöpler biriken kanal görsel açıdan da kötü bir görüntü oluşturdu.



Mahalle sakinleri, DSİ ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını daha sık yapmasını ve kanalın temizlenmesini talep etti.

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Lapa, AA muhabirine, kanaldaki kirlilikten rahatsız olduklarını söyledi.

Kanalın etrafına kötü koku yaydığını belirten Lapa, "Kanalın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan bahçeler var. Vatandaşlar, boş ilaç kutularını ve plastik atıkları kanalın içine atıyor. Belediye ve DSİ burasını temizledi ama yine kirlendi. Demek ki bir kez daha temizlenmesi gerekiyor. Buradaki kirlilik nedeniyle bahçelerimizdeki artezyen sularımızı kullanamıyoruz. El dahi yıkanmıyor, leş gibi kokuyor. Kirli olması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

- Tunca Nehri otlarla kaplandı

Bu arada Tunca Nehri'nde su seviyesi dip konuma gelirken ot öbekleri artmaya devam ediyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 5 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden Tunca Köprüsü civarında bazı bölümlerde su akışı durma noktasına geldi, uzun ot öbekleri oluştu.

Su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.





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