Edirne Valisi Kırbıyık'ın Dünya Yaşlılar Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında, Yaşlılar Günü'nün hayat tecrübeleriyle kendinden önceki nesillere yol gösteren yaşlılara hürmet ve şükran sunulmasının günü olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişten geleceğe köprü olduğuna dikkat çeken Kırbıyık, "Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlar örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, yaşlıların geniş ufukları, tecrübeleri, bilgi ve birikimlerinin bugüne ve geleceğe ışık tutan kıymetli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Yaşamlarının büyük bir kısmını topluma ve ülkesine hizmet ederek geçirmiş olan yaşlıları, yaşlandıkları dönemde memnun etmenin onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi, saygı ve hürmeti göstermeli ve bizim de yarının yaşlıları olduğumuzu unutmamalıyız. Ne mutlu ki bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizin varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe sahibiz. Büyüklerimizin duası bizler için çok önemlidir. En büyük manevi sigortamız onların duasıdır. Bizlerin, Milletine hizmet eden bir devlet geleneği yapımız var. Bu düstur ile devletin temsilcileri olarak bizlerde her zaman yaşlılarımızın emrindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, tüm ulu çınarlarımıza sağlık, afiyet ve huzur içerisinde mutlu bir ömür diliyorum."

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