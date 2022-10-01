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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı

AA

Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri temizleniyor.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle son dönemlerin en düşük su seviyesinde akan nehirde geniş ot öbekleri ve kum adacıkları oluştu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Köprüsü civarında nehirde su akışını engelleyen ot öbeklerini ve kum adacıklarını temizlemek için çalışma başlattı.

Nehir yatağındaki otların ve kum adacıklarının temizlenmeye başlamasıyla su akışının hızlandığı gözlendi.

DSİ verilerine göre, debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 4 metreküpe kadar gerileyen nehirde temizlik çalışmasının süreceği belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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