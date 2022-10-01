Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri temizleniyor.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle son dönemlerin en düşük su seviyesinde akan nehirde geniş ot öbekleri ve kum adacıkları oluştu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Köprüsü civarında nehirde su akışını engelleyen ot öbeklerini ve kum adacıklarını temizlemek için çalışma başlattı.

Nehir yatağındaki otların ve kum adacıklarının temizlenmeye başlamasıyla su akışının hızlandığı gözlendi.

DSİ verilerine göre, debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 4 metreküpe kadar gerileyen nehirde temizlik çalışmasının süreceği belirtildi.





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