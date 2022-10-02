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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde tarihi binada yapımına devam edilen Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği yarışmada müzenin restorasyon uygulaması ile ulusal anlamda ses getirdiği ve övgü topladığı belirtildi.

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda kent müzesinin restorasyon çalışmasının ödüle layık görüldüğü aktarılan açıklamada, "Geçmişin geleceğe miras kalacağı Kent Müzemiz tarihi gözler önüne sererken tarih yazmaktan da geri kalmıyor." ifadeleri kullanıldı.

- Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kent Müzesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarıyla geçmişin yeniden canlandığını belirtti.

Kent Müzesi binasındaki yaklaşık 50 yıldır yerinde olmayan kalkan duvarının ayağa kaldırıldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Geçmişe yolculuk yaptıracak olan, vizyon projelerimizden Kent Müzemizdeki restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tarihi gözümüzde canlandıracak restorasyon çalışmalarında dış cephedeki detay süslemelerini restore ediyor, eski fotoğraflarda görülen, yaklaşık 50 yıldır yerinde olmayan giriş kapısı kalkan duvarını yeniden yapıyoruz." dedi.





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