EDİRNE (AA) - Havsa otogarındaki eski yazıhaneler yıkılıyor.
Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı açıklamada, otogarda yeni projenin hazırlıklarına başladıklarını belirtti.
Çalışmalara eski yazıhanelerin yıkımıyla başladıklarını dile getiren Balkan, yıkım sonrası projenin şekilleneceğini ifade etti.
- Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç'i ziyaret etti
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret eden Bayazıt, İlçe Müdürü Serdar Çoban ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bayazıt ayrıca susam hasadı yapılan tarlaları ziyaret ederek üreticilerle görüştü.