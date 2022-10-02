Edirne'deki Karaağaç Yerleşkesi tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm destinasyonuna dönüştü

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi, müzeleri, tarihi gar binası, nostaljik kara treni, Lozan Anıtı ve doğasıyla Edirne'nin en çok ziyaretçi çeken turizm destinasyonlarından birine dönüştü.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu yerleşke, Mimar Kemaleddin tarafından yapılan tarihi gar binasında şekillenirken, çevre yapılarıyla içinde barındırdığı müzeleri, sanat galerisi, tarihi alanlar ve anıt ağaçları ile kültür, sanat, doğa, tarih ve eğitim başlıklarını bir arada sunuyor.

Yerleşke, içinde barındırdığı kültürel ve turistik öğelerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Edirne'ye gelen ziyaretçilerin görmeden gitmediği, kentin Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinin oluşturduğu "Altın Üçgen" alanından sonraki en önemli turizm destinasyonu haline gelen yerleşke turizme katkı sunuyor.

Yerleşke, Tarihi Gar Binası, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Güngör-Rifat Arıbal Koleksiyonu gibi değerlere ev sahipliği yapıyor. Lozan Barış Antlaşması ile Karaağaç'ın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını temsilen Trakya Üniversitesi ile Edirne Belediyesinin öncülüğünde yapılan Lozan Anıtı da yerleşkede bulunuyor.

- Statüsü değişti

Trakya Üniversitesi yönetimi temmuz ayında, Edirne'nin en önemli turistik destinasyonlarından biri olan ve tarihten doğaya, kültürden sanata, eğitimden turizme kadar birçok bileşeni bünyesinde bulunduran Karaağaç Yerleşkesi'nin korunması, kollanması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Karaağaç kampüsünü "Özel Korunaklı Destinasyon Alanı" ilan etti.

Alan yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda koruma ve yenileme çalışmaları, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Yapılacak çalışmaların ardından "Müze kampüs" niteliğindeki alana girişler ücretlendirilecek ve söz konusu alan, kent kültürüne değer katacak şekilde korumaya alınacak.

- Binlerce turist ziyaret ediyor

Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Sorumlusu Müslüm Özcan, AA muhabirine, turizm destinasyonu olan Karaağaç Yerleşkesi'nin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Yerleşkenin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nin, Lozan Barış Antlaşması'nda Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak alınmış olmasının bölgeye ayrı bir özellik kattığını dile getiren Özcan, "Burası Edirne turizmi için çok önemli bir bölge. Edirne'de 4 bölge turizm için önemli, birincisi Selimiye Camisi, ikincisi Edirne Yeni Sarayı, üçüncüsü II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi ve burası. Edirne'ye turistik amaçlı gelen insanların uğrak noktası bir yer burası. Tarihi, doğası ve müzeleriyle burada büyük bir kompleks var." diye konuştu.

Özcan, yerleşkenin Özel Korunaklı Destinasyon Alanı ilan edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kısa zaman içinde Doğa Tarihi Müzesi de ziyarete açılacak. Burasını açık hava müzesi olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi de buraya çok önemli katkı sunmaktadır. Öğrencilerimiz ve hocalarımızın yaptığı eserler açık alanda sergilenmektedir. Karaağaç Yerleşkesi'ni turizm için gelen konuklarını kültürel ve sanatsal olarak doyurucu veriler sunan bir yer olarak tarif edebiliriz. Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Özellikle pandemi öncesi 400-600 bin ziyaretçi potansiyelimiz vardı. Pandemi döneminde 200 binlere kadar düşen ziyaretçi sayısı, turizmdeki canlanmayla birlikte gittikçe artıyor."

Özcan, yerleşkedeki müzelerde nadir sanat eserlerinin bulunduğunu ifade etti.

İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi'nde 850'ye yakın sanat eserinin sergilendiğini dile getiren Özcan, "Türkiye'deki özel müzelere bakıldığında en önemli koleksiyonlardan birine sahibiz. Eserlerimiz oldukça değerli." dedi.

- Ziyaretçiler yerleşkeyi ilgiyle geziyor

Ziyaretçilerden Abdülkadir Kaya, yerleşkede farklı kültürel yapıları aynı yerde gezip görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Doğayla iç içe ziyaretlerde bulunduklarını belirten Kaya, "Ailemle geldim. Önce Lozan Anıtı'nı gezdik, şimdi tren garını geziyoruz. Yerleşkenin, halkın ziyaretine açık olması çok güzel. Öğrencilerin yanında ziyaretçiler de bu güzelliklerden faydalanıyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Münevver Özcan da yerleşkenin tarihi ve kültürel güzellikleri barındırdığını ifade etti.

Tarihi Gar Binası ve müzelerle geçmişe yolculuk yaptıklarını anlatan Özcan, kente gelen turistlere yerleşkeyi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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