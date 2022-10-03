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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Bükreş Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ile Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'dan oluşan heyet bölgenin en büyük iki yükseköğretim birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği ve Karadeniz Üniversiteler Birliğinin gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısı hakkında son detayları görüşmek üzere BUA Dönem Başkanı ve Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda, önceki dönem rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru ve Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie ile bir araya geldi.

Bükreş Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen toplantıda, bölge yükseköğretiminde önemli üniversitelerin bir araya geleceği Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ve Karadeniz Üniversiteler Birliğinin (BSUN) ortak toplantısının programı, ele alınacak konular, davetli konuşmacılar gibi konular değerlendirildi.

Bölgenin iki önemli yükseköğretim birliğinin bir araya geleceği böylesi prestijli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Marian Preda, vermiş oldukları destekten ötürü Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür etti.

Heyet üniversite ziyaretinin ardından Romanya TİKA Temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ı da ziyaret ederek yapılabilecek iş birlikleri ve projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Trakya Üniversitesinin Romanya ve Balkanlarda imza attığı çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükelçi Aramaz, Balkan Üniversiteler Birliği ve Karadeniz Üniversiteler Birliği gibi bölgenin en büyük yükseköğretim birliklerinin ortak toplantısının gerçekleştirilmesine verdiği desteklerden ötürü Tabakoğlu ve Türkyılmaz'a teşekkür etti.

- Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü

Saadet Partisi İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, dünyanın kurulduğundan bu yana insanlar ile birlikte hayvanlar ve bitkilerinde yaşadığını hatırlattı.

Hayvanların insanlara dünya yaşamında yardımcı olduğunu, dolayısıyla insanlar kadar hayvanlarında yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdat Osmanlıda hayvanlara ne kadar önem verildiğini, kedi hastanelerinin kurulmasından, hayvan ve ağaçlar için kurulan vakıflardan, kuş evlerinden, göç ederken yaralanan leylekler için kurulan hastanelerden, uysal ve yabani hayvanların beslenmesi için görevlendirilenlerden, binek hayvanlarına fazla yük yükleyenlere verilen cezalardan anlayabiliriz. Dünya Havyan Haklarını Koruma Günü vesilesiyle tüm canlılara haklarını gereği gibi vermek ve bunların korunması gerektiğini bilmeliyiz."



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