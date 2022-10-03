Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı'nın hazırlanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı'nın hazırlanmasına başlandı

AA

Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı'nın hazırlanmasına başlandı

EDİRNE (AA) - Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi'nin ilk toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, bir otelde düzenlenen Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meriç Nehri'ndeki ilk taşkının 1860'lı yıllarda yaşandığını söyledi.

Meriç'te 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki taşkınların ardından Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasında taşkınların önlenebilmesi için daha sıkı tedbirlerin geliştirilmesinin gündeme geldiğini belirten Sever, "2006 yılında meydana gelen taşkın sonucunda yanlış hatırlamıyorsam 40 bin hektarlık bir alan sular altında kalmış. Dolayısıyla yukarı havzada yapılan her bir çalışma ova konumunda olan Edirne'yi çok yakinen ilgilendiriyor." dedi.

Sever, nehrin yukarı havzasındaki barajların yönetim sisteminin ova konumunda olan Türkiye tarafından bilinmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Yaşanan taşkınlarda yukarı havzadan çok fazla sediment (tortu) taşındığını ifade eden Sever, şöyle devam etti:

"Çünkü yüzde 12'den fazla bir eğim var. Dolayısıyla bu gelen sedimentler de adacıklar oluşturuyor. Bu adacıkların üzerinde de değişik bitkisel türler yetişebilmekle beraber atık veya odunsu yapılar da oluyor. Bu adacıkların temizlenmesi taşkın riskinin azaltılması açısından çok önemli. Bu konuda Yunanistan'la birtakım çalışmalarımız bulunmuş ama bahsettiğim gibi çalışmalar peyderpey risk olduktan sonra olmuş. Bunun sürekliliğinin sağlanıyor olması lazım. 3 ülkenin bir araya gelerek Meriç Nehri'nin yönetiminde etkin söz sahibi olması, birbirinden haberdar olması, sıkı bir koordinasyon içerisinde yer alması lazım."

- Risk haritaları oluşturulacak

Sever, proje kapsamında taşkınların önlenebilmesi için risk haritaları oluşturularak riski azaltıcı eylemlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Bu eylemlerin yatak düzenlemesi, belirli sanatsal yapıların restorasyonu, bakım onarımı ve nehir yatağı üzerindeki mevcut yapıların kaldırılması olduğuna dikkati çeken Sever, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada belediye başkanlıklarımıza ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze ağırlıklı olarak görevler düşüyor. Bu noktada iki kurumun koordinasyon içerisinde yer alması lazım. Eylemlerin uygulanması için finansal açıkların kapatılması lazım. İşte biz bu toplantılarla beraber gerek halkın gerekse de kurum kuruluşların taşkın konusunda farkındalığını arttırmak istiyoruz. Hepimiz bu toplantıdan sonra cebimize ödevlerimizi alıp gideceğiz. Ama bir köşeye atmayacağız. Neler yapabiliriz, onları düşüneceğiz. Finansal kaynakları araştıracağız. Etüt planlarımızı hazırlayacağız."

- Türkiye su stresi altında

Sever, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Nüfus artışı ve iklimin getirdiği etkilerle birkaç yıl sonra kişi başına düşecek su miktarının 1000 metreküplerde olacağını ifade eden Sever, "Tarımda, sanayide, hanelerde suyu verimli kullandığımız sürece su bizimle olur. Aksi takdirde bu maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Yöneticisi Elif Ceyda Torcu Özden de Avrupa Birliği fonlarıyla birkaç sene önce havza yönetim planını tamamladıkları Meriç-Ergene Havzası'nın taşkın yönetim planını da yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Proje direktörü Gönül Ertürer de 7 Mart 2022 tarihinde başlayan 3 yıllık projenin 2 milyon 751 bin avro bütçeye sahip olduğunu ifade etti.

Toplantı, teknik sunumlarla sona erdi.

Toplantıya ilgili kurumların müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kapıkule'de göçmenlerin TIR'lara kaçak binişlerine 'dikenli tel' engeli
YEREL HABERLER Kapıkule'de göçmenlerin TIR'lara kaçak binişlerine ...
AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı
YEREL HABERLER AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır ...
Trakya 2. PetFEST kedi ve köpek güzellik yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Trakya 2. PetFEST kedi ve köpek güzellik yarışması ...
Kadınlar, ürünlerini sattıkları pazarda hemcinslerinin konseriyle eğlendi
YEREL HABERLER Kadınlar, ürünlerini sattıkları pazarda ...
Edirne'de kadınların kurduğu ritim grubu pazaryerinde konser verdi
YEREL HABERLER Edirne'de kadınların kurduğu ritim grubu pazaryerinde ...
Edirne'deki Karaağaç Yerleşkesi tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm destinasyonuna dönüştü
YEREL HABERLER Edirne'deki Karaağaç Yerleşkesi tarihi ve doğal ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler
YEREL HABERLER Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık ...
Prof. Dr. Yorulmaz: Uyuz vakalarında artış var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yorulmaz: Uyuz vakalarında artış var
Er meydanındaki cazgırlar usta-çırak ilişkisiyle yetişiyor
YEREL HABERLER Er meydanındaki cazgırlar usta-çırak ilişkisiyle ...
Edirne'deki Makedon Kulesi'nin dinamitle yıkılan bölümleri restorasyonda tamamlanacak
YEREL HABERLER Edirne'deki Makedon Kulesi'nin dinamitle yıkılan ...
"4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" 7-10 Ekim'de Edirne'de düzenlenecek
YEREL HABERLER "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" 7-10 Ekim'de ...
Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Trakya'daki merkezlerde oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Trakya'daki ...
Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni ...
Tunca Nehri'nde DSİ temizliği başladı
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nde DSİ temizliği başladı
Edirne'de pazarlarda "sahte ürün" denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Edirne'de pazarlarda "sahte ürün" denetimi ...
Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik çalışması ...
Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi ...
Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor
YEREL HABERLER Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim ...
Edirneli güreşçi dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Edirneli güreşçi dünya şampiyonu oldu
DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de uygulama sınavı yapıldı
YEREL HABERLER DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.