Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan 5 yavru köpek koruma altına alındı.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde 5 yavru köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Konteynerden çıkarılarak Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.

Açıklamada, "Can dostlarımız emin ellerde. Duyarsız ve sorumsuzca yapılan davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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