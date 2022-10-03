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EDİRNE (AA) - Edirne'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

25 Kasım Stadyumu önünden başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Burada düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, anıta çelen sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ak, yaptığı konuşmada, spora çocukların ve gençlerin geleceği için emek verdiklerini söyledi.

Yarınların aydınlık olması, daha zeki, çevik ve ahlaklı bir gençlik yetişmesi için tüm imkanları kullanmaya gayret ettiklerini belirten Ak, "Gençlerimizin ve halkımızın her alanda spor yapabilmeleri için il merkezinde ve tüm ilçelerimizde spora yönelik yatırımlarımızı bakanlığımızın politikaları doğrultusunda ve valiliğimizin desteği ile aralıksız olarak devam ettirmekteyiz." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisiyle sona eren törene şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

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