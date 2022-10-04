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Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

AA

Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, otoban gişelerinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı 27 şişe içki ve 23 kutu sarma sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, otoban gişelerinde şüpheli S.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 şişe içki ve 23 kutu sarma sigara ile 8 laptop ele geçirildi.

Şüpheli S.H. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.


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