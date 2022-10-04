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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan TOKİ'ye 3 bin 446 başvuru yapıldığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Ziraat Bankası Keşan Şube Müdürü Erdem Rıfat Özcan'ı ziyaret etti.

TOKİ başvurularıyla ilgili bilgi alan Helvacıoğlu, Keşan'a kazandırılacak konutlarla ilgili başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti.

Başvuru sayısının 3 bin 446'ya ulaştığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Başvurular bu ayın sonuna kadar devam edecek. Keşan'da başvuruların adresi Ziraat Bankası. Yenimuhacir TOKİ'de de başvuru sayısı 234 oldu. Sosyal konut projesinin ilk temelinin yılbaşında atılması ve ilk etabının 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulması planlanıyor.

İlk etapta Keşan'a 284 konut yapılacak, sonraki etapta sayı 500'e tamamlanacak. Keşan'ımızda bu 500 konutluk alan dışında 3000 konutluk daha rezerv alanı bulunuyor."

- Keşan BSM kursları başladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Sanat Merkezi'ni (BSM) ziyaret etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, sanat merkezinde yeni dönem kurslarının başladığını söyledi.

Kültür, sanat ve sportif alanda 20 farklı branşta 550 kursiyere eğitim vereceklerini belirten Helvacıoğlu, "Yoğun ilgi nedeniyle genç sanatçılarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyer öğrencimize bu yıl da çok şeyler öğretecek, özgüven kazandıracak, yeteneklerini geliştireceğiz. Alanında uzman öğretmenlerimiz her bir öğrencimizi ilmek ilmek işliyor." diye konuştu.

- İstanbul'da düzenlenen yarışmada Keşanlı atlet birinci oldu

Keşan Belediyespor atleti Ahmet Tek, İstanbul'da düzenlenen 'İstanbul'u koşuyorum' Avrupa etabı yarışında birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışa Keşan Belediyespor adına katılan Ahmet Tek, 2 bin sporcu arasından 16 dakika 4 saniyelik derecesi ile şampiyon oldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sporcuyu kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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