Edirne'de asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri N.U.K'yi durdurdu.

Yapılan GBT sorgulamasında N.U.K'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Ş'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.