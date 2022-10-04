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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde, Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen toplantı, TİM yönetim kurulu üyeleri, rektörler, akademisyenler, ihracatçılar, ile kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşümü, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı ve Komite İşleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Komite üyesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dünyanın içinden geçtiği zorlu dönemde TİM'in geleceğe projeksiyon tutan çalışmalara imza attığını belirterek, Trakya Üniversitesinin bu amaçlar doğrultusunda bilimsel bilgi ve tecrübe aktarımı ile önemli katkılar sağlayabileceğini gösterdiğini ifade etti.



- "Akran Değerlendirme" çalışmaları sürüyor

Trakya Üniversitesi'nde Akran Değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yönetim kurulu, Akran Değerlendirme Takımı üyeleri ve akran değerlendirme sürecine dahil edilen birimlerin yöneticileri Meriç Nehri Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.



Üniversite bünyesinde yürütülen ve planlanan çalışmalar ile sürece ilişkin görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantıda, ilk akran değerlendirme sürecinde gerçekleştirilen saha ziyaretleri ile iyileştirme süreçlerine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında paylaşımda bulunuldu.



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