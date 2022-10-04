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Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı

AA

Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı

EDİRNE (AA) - Ailesi mübadelede Midilli Adası'ndan Ayvalık'a göç eden Haluk Yurtsever, annesinin sandığından çıkan, babasının Türkiye'ye gelirlerken kayığına astığı 100 yıllık ay yıldızlı bayrağı, Trakya Üniversitesi (TÜ) Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne bağışladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mübadele sürecinde 1922'de Osman Efendi’nin Midilli’den Türkiye'ye geldiği kayıkta asılı olan Türk bayrağı müzeye bağışlandı.

Edirne'ye gelen Yurtsever ailesi, dedesinden miras kalan Türk bayrağını TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teslim etti.

Rektör Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada göçmen bir ailenin çocuğu olarak göçün ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Yurtsever ailesine teşekkür eden ve bayrağın en güzel şekilde sergileneceğini dile getiren Tabakoğlu, "Balkanlar'da, son yüzyılda büyük acılar yaşandı, milletimiz büyük acılar çekti. Bugün hala Balkanlar'da yaşayan büyük bir Türk nüfus var. Bu yaşananların tekrar yaşanmaması ve bu hatıraların canlı kalması adına oldukça değerli bulduğum bu hikaye, nesilden nesle aktarılacak. Mili Mücadele ve Lozan Müzemizin en güzel yerinde sergileyeceğimiz bayrakla bu hatırayı herkes paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Haluk Yurtsever de bayrağın ailesi için büyük manevi değeri olduğunu belirtti.

Bayrağın dedesinden miras kaldığını ifade eden Yurtsever, şunları kaydetti:

"Bu bayrak, Midilli’den Ayvalık’a göçle gelen annemin babası tarafından göç sırasında kayığa asılı olan bayrak. Annem Emine Yurtsever, 1997 yılında vefat edince evimizde sandığını açtık. Sandıktan bu bayrak çıktı. Dedemden anneme, annemden de bana kaldı. Ben de evimin bir köşesinde kalmasındansa herkesin görebileceği, hatırasına saygı duyulacak bir kuruma bağışlamak istedim. Bu noktada Nurten Hocamın önerisi ile bayrağı Trakya Üniversitesine devrediyorum."

Aile ile irtibatı sağlayan TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin de Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce Türk'ün göçe zorlandığını ifade etti.

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