Edirne'de can dostlar için kurulan park açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde can dostlar için hazırlanan Evcil Hayvan Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde törenle açıldı.

Keşan Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Şehit Okan Koç Caddesi'nde kedi ve köpek sahiplerinin can dostlarıyla vakit geçirebilecekleri park hazırlandı.

Pet Park'ın açılışına hayvanseverler yanlarında getirdikleri can dostlarıyla katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, parkın açılışında yaptığı konuşmada, klasik park anlayışına son verdiklerini söyledi.

Evcil hayvanların kimine göre ailenin parçası, kimine göre tek ailesi olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bir evde bir pati varsa o evde sempati vardır, o evdekilerde empati vardır. Biri evinde bir can dostu besliyorsa o evde stres azalır, yalnızlık azalır, hastalık azalır. O evde kalp sağlığı artar, sosyalleşme artar, merhamet artar." dedi.



Helvacıoğlu, dünyanın birçok çağdaş ülkesinde hayvan sevgisine tanıklık ettiğini dile getirdi.



Avrupa Birliği ülkelerinde 88 milyon hanede en az bir evcil hayvanın bulunduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Evlerde beslenen kedi sayısı 110 milyon, evlerdeki köpek sayısı 90 milyon. Pandemi sürecinde bizde de sayı arttı. Bugün ülkemizde evlerdeki köpek sayısı 1 milyon 200 bin, kedi sayısı 4 milyon 100 bine ulaştı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Tarık Akan, Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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