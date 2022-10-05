Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

AA

Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 270 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri yaptıkları çalışma sonucu E.E'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin yaprak sigara kağıdı, 30 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Sürücü E.E, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de can dostlar için kurulan park açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de can dostlar için kurulan park açıldı
Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek
YEREL HABERLER Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi enerji ...
Keşan'da sokak canlıları yaşam semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Keşan'da sokak canlıları yaşam semineri ...
TIR'da 94 kilo skunk ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi; şoför gözaltında
YEREL HABERLER TIR'da 94 kilo skunk ve 3 ruhsatsız silah ele ...
Nikahta yavru kedi sahiplendirildi, şeker yerine mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Nikahta yavru kedi sahiplendirildi, şeker yerine mama ...
Edirne'de tarımsal sulama projelerine ağırlık verilecek
YEREL HABERLER Edirne'de tarımsal sulama projelerine ağırlık ...
Vali Kırbıyık: Edirne'nin tarımda dört ürüne hapsedilmesi, sorunlara yol açabilir
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık: Edirne'nin tarımda dört ürüne ...
Edirne'de bir tırda 95 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir tırda 95 kilo 754 gram sentetik ...
Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı
YEREL HABERLER Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına ...
Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim ...
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı
YEREL HABERLER Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını devam ettiriyor
YEREL HABERLER DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını ...
Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ve otomobilinde uyuşturucu ele geçen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ve otomobilinde ...
Edirne'de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de emniyetin sosyal tesisleri girişinde ...
Edirne Ticaret Borsası başkanlığına Özay Öztürk yeniden seçildi
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası başkanlığına Özay Öztürk ...
Edirne'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Edirne'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.