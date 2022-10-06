Edirne'de bir arazide ekili halde bulunan 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince bir arazide ekili halde tespit edilen 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir arazide Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler 26 bin 600 kök Hint kenevirini olay yerinde yakarak imha etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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