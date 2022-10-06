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EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çeltik ve ayçiçeğinde destekleme priminin en az 2 liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut alım fiyatı ve desteklemelerle çiftçinin önümüzdeki yıl ürün ekmeyeceğini savundu.

Çiftçinin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Gaytancıoğlu, "Üretebildiğin, ikliminin ve toprak koşullarının uygun olduğu her ürünü mümkün oldukça ülkende üreteceksin. Bu ülkenin kara topraklarında nasırlı elleriyle çalışan çiftçisini daha fazla üzmeyin, desteklemeleri acilen artırın." ifadelerini kullandı.

- Edirne 8. Kitap Günleri yarın başlayacak

"Edirne 8. Kitap Günleri", 7-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun onur konuğu olduğu kitap günlerine 37 yayınevi ve 70 yazar katılacak.

Kitap günlerinin, Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Birbirinden değerli yazarlarla tanışmak ve kitapların büyülü dünyasında kaybolmak isteyen herkesi Edirne Belediyesi 8. Kitap Günlerine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Anne sütünün önemi anlatıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte anne sütünün önemi anlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde açılan stantta annelere ve anne adaylarına anne sütünün ve emzirmenin önemi anlatıldı.

Etkinlikte anne sütü ile beslenmenin ve emzirmenin yararlarını anlatan broşürler dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar haftaya özel farkındalık oluşturmak adına turuncu maskeler giydi. Anne ve anne adaylarına lohusa şerbeti de ikram edildi, haftaya özel hediyeler verildi.

Emzirme eğitim hemşiresi Tülay Cihangir Öztürk, emzirmenin bebeğe ve anneye faydalarıyla birlikte anne sütünün yararı konusunda bilgiler verdi.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, akademisyenler, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.





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