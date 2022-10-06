Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplandı

EDİRNE (AA) - Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Vali H. Kürşat Kırbıyık'ın başkanlığında toplandı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, çocuklara yönelik sürdürülen hizmetler, çocuklara daha iyi imkanlar sağlanması için yapılabilecek çalışmalar, okullardaki devamsızlık sorunu, çocuk tesliminde yaşanan sorunlar, kentte haklarında çeşitli tedbir kararları alınmış olan çocukların tedbir kararlarının uygulanma süreçleri değerlendirilip davranışsal bağımlılıklar ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ele alınarak adli destek ve mağdur hizmetlerinin biriminin şartlarının değerlendirilmesi yapıldı.

Kırbıyık burada yaptığı konuşmada, en büyük gayelerinin çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda ön alıcı politikalar belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sorunun ortaya çıkmadan nasıl çözülebileceğine yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Özellikle erken yaşa yönelik belirli yerlerde ciddi olarak çalışma yapmanız lazım. Dosya dosya, vaka bazlı, mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirmemiz lazım. Devamsızlıkla ilgili daha önce konuştuk. Milli Eğitim Müdürü orada da sunum yaptı.

Bunu azaltabilme adına her kurumun bütün imkanlarını seferber etmesi lazım. Dezavantajlı okullardaki çocuğa ilkokulda poğaça, süt ya da meyve suyu gibi bir dağıtım olacak. Sabah okula gelmelerini teşvik etme gayretindeyiz. Bunu her toplantıda söylüyorum, dezavantajlı grupların daha fazla faydalanması lazım. Bu sorunların birçoğu maddi yetersizliklerden ortaya çıkıyor. Onlara yönelik çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor."

Sokakta çalışan çocuk konusuyla ilgili Emniyet Müdürlüğümünün çalışma yapması gerektiğini ifade eden Vali Kırbıyık "Sosyal hizmetlerdeki verileri de alarak bir değerlendirme yapalım.Bizim belli mahallelerimizde yoğunlaşan kronikleşmiş bir sorunumuzun olduğu görüyoruz. Şehrin geneline baktığınızda çok büyük bir sorun yok. Ama mahalle bazlı baktığımızda sorunlarımız var. Aslında bu sorunlar böyle biraz da siz aralarında simbiyotik ilişkiler geliştirmiş sorunlar. Barınma sorununu çözemeden birçok şeyi çözme şansımız yok. Bir yerde kentsel dönüşümü muhakkak suretle bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gündemimize alıp başlamamız lazım. Yoksa sorunlar birbirinden beslenerek ilerliyorlar." diye konuştu.

Yapılan sunumun ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile süren toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Yrd. Naim Tavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Sağlık Müdürü M. İshak Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve ilgililer katıldı.





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