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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanlığına yeniden seçilen Özay Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kırbıyık Öztürk'ü ziyaret etti.

Ziyaretinde Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Kırbıyık, burada Borsanın faaliyetleri ve lisanslı depoculuk işlemleri ile ilgili bilgiler alarak tarımsal ürün verimliliği ve fiyatladırılması, hayvancılık faaliyetleri konusunda genel durum, alım satım işlemleri ve ülke çapındaki piyasalara göre bölgesel değerlendirmelerde bulundu.

-Şair-yazar Behramoğlu'nun adı caddeye veriliyor

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun "Edirne Köprüsü" şiiri 15 tonluk mermere işlendi

Edirne Belediye Meclisi'nin 3 Ekim'de yaptığı toplantısında alınan karar doğrultusunda Behramoğlu'nun isminin iki köprü arasındaki caddeye verilmesi kabul edilmişti. 8 Ekim Cumartesi günü açılışı yapılacak caddeye 15 ton ağırlığında mermer taşa Behramoğlu'nun "Edirne Köprüsü" şiiri yazılarak, açılış yapılacak noktaya getirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada şiiri ölümsüzleştirmek için böyle bir proje ortaya koyduklarını belirtti.

Behramoğlu'nun isminin Karaağaç’a ulaşım sağlayan iki köprü arasındaki caddeye verileceğini söyleyen Gürkan, 15 tonluk mermerin bulunduğu konumun yeni destinasyon noktalarından olacağını belirtti.

-Akbal, Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde bildiri sundu

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Özdemir Akbal, yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne davetli konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNÜSAM), Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INTPOLSEC) ve International Journal of Politics and Security (IJPS) iş birliğiyle "Uluslararası Güvenlik Kongresi" düzenlendi.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, uluslararası politika ve güvenlik alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla gerçekleştirilen kongreye konuşmacı olarak katılan Akbal, "Arap Yarımadası Güvenlik Faaliyetlerinin Yapısal İncelemesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

-Oryantasyon programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, okula bu yıl başlayan öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı gerçekleştirdi.

TÜ Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından üniversiteye 2022-2023 Akademik Yılı’nda başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenledi. "Üniversite Yaşamına Uyum Programı" olarak da bilinen tanışma ve bilgilendirme toplantısına akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal okul ve programlar hakkında detaylı bilgiler vererek, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olması temennisinde bulundu. Programda öğrenciler, akademik ve idari personel ile tanışmalarının ardından eğitim-öğretim yönetmeliği, genel işleyiş, danışmanlık faaliyetleri ve sınav yönetmeliği gibi konularda bilgilendirildi.

Soru-cevap ve görüş alışverişiyle son bulan program çerçevesinde öğrenciler için danışman öğretim elemanları eşliğinde Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi ve Sultan II. Bayezid Külliyesini içeren bir tarih ve kültür gezisi düzenlendi.


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