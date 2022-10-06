Edirne'nin köylerini kitapla buluşturacak gezici kütüphane tanıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin köylerinde kitap severler gezici kütüphaneyle kitapla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Edirne İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane tanıtıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Süloğlu İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, savaşlarda ilk tahrip edilen yerlerin başında kütüphanelerin geldiğini söyledi.

Kırbıyık, gelişmesi istenilmeyen toplumların kültürünün ve kütüphanelerinin yok edildiğini belirtti.

Türk medeniyetinde kütüphanelere son derece önem verildiğinin altını çizen Kırbıyık, "Edirne'de göreve başladıktan sonra birçok yeri ziyaret ettim. Ama beni en çok heyecanlandıran yerlerden bir tanesi de Selimiye Camisi'nin yanındaki el yazması eserlerin yer aldığı müzemiz olmuştur. Müzemizin bu bölümünün olduğu kısım hakikaten orada inanılmaz bir zenginlik doğrudan göze çarpıyor ve inşallah bu restorasyon çalışmalarının sonucunda da birkaç yıl sonra tekrar tüm halkımıza hizmet sunulacak noktaya gelecek." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gezici kütüphane ile yararlı bir çalışmayı ortaya koyduğunu belirten Kırbıyık, Gezici Kütüphane sayesinde herkesin kitaplara ulaşabileceğini söyledi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de köylere eşekle kitap taşıdığı için halk arasında "Eşekli Kütüphane" olarak ünlenen kütüphane memuru Mustafa Güzelgözle bu yolculuğun 1960'lı yıllarda başladığını ifade etti.

Gezici Kütüphanelerin sayısının her geçen gün sayısının arttığını belirten Soytürk, "Gezici kütüphane yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara modern kütüphane hizmetleri sunacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Kırbıyık öğrencilerle kütüphaneyi gezdi.

Etkinliğe, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Gezici kütüphane

Gezici kütüphanede ödünç verme, internet erişimi, film gösterimi, süreli yayınlardan ve eğitici oyuncaklardan yararlanma gibi hizmetler verilecek.

Ortalama 2 bin adedin üzerinde ve her kesime uygun güncel kitap koleksiyonu bulunan gezici kütüphanede söz konusu eserler belirli aralıklarla değiştirilecek.

Görevli personelin de bulunduğu gezici kütüphane donanımları arasında dizüstü ve masaüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, LCD TV, DVD oynatıcı, okurlar için tasarlanmış oturma grubu, birçok akıl-zeka oyunları ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç ve imkanlar yer alıyor.

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