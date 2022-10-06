Edirne'de motosiklet kazasında 74 yaşındaki kadın yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 74 yaşındaki kadın yaralandı.

O.K. idaresinde plakasız motosiklet, Kurtuluş Caddesi'nde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün annesi 74 yaşında S.K. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.