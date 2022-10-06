Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Edirne'de konferansa katıldı

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EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Edirne'de "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verdi.

İşliyen, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen konferansta, dünya ve insanlık tarihinin en müstesna anlarından birinin Hazreti Muhammed'in Mevlid-i olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in gelmiş olduğu dönemin günümüze benzediğini belirten İşliyen, şunları kaydetti:

"İnsanlık alabildiğine biriktirmeye, alabildiğine zevk ve sefa sürmeye başladı. 'Hedonizm' diyorlar, hazcılık, keyif, şehvetinin, hırsının, arzu ve isteklerinin peşinde gidiyorlar.

Nedir çaresi? Peygamber efendimizin ahlakını yeniden aramıza getirmeliyiz. Peygamber efendimizin komşuluğunu, babalığını, evlatlığını, eşliğini, insanlığını, yöneticiliğini, adaletini, hoşgörüsünü, cömertliğini, takvasını 14 asır öncesinden alıp günümüze taşımalıyız."

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt da programda bir sunum gerçekleştirdi.

Programa, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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