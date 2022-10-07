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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi

AA

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Rumeli ve Balkan Esintileri" konseri verildi.

Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan topluluk binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 18 eser seslendirildi.

Konserde solist Fadıl Atik, Ayhan Bal, Müzeyyen Çağlar, Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Bahçe, Yeşim Birgin, Gülferi Ateş Yürük, Sebati Balkan sevilen Rumeli ve Balkan eserlerini icra etti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, Balkanların kendine has karakterini barındıran eserlere yer verdiklerini söyledi.

Konserde solo eserlerinde yer aldığını dile getiren Bahçe, "Konseptimiz Rumeli ve Balkan esintileri adından da anlaşılacağı gibi yörelere ait eserleri seslendirdik. Balkanların kendine has karakterini barındıran eserlerin yer aldığı bir konser oldu. Sanatçılarımız beraber ve solo şarkılar eşliğinde, Balkanlara ait şarkıları sanatseverlere icra ettiler." diye konuştu.

Bahçe, topluluk tarafından düzenlenen konserlerin farklı temalar ile devam edeceğini belirtti.

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