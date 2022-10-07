Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile görüştü

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile görüştü.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM 27. Dönem 6'ncı yasama yılının yoğun bir tempoyla başladığını belirtti.

Genel Kurul çalışmaları sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldiklerini dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"İlimiz için Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sosyal yardımlarımızla, güçlü aile, güçlü toplum kapsamında verdiğimiz aile desteklerimizle, çocuk, yaşlı ve engelli tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bakanlığımız eliyle projelerimize devam ediyoruz, edeceğiz.



Edirne'miz de bu anlamda iktidarlarımız süresince birçok yatırıma ev sahipliği yaptı. Bakanlığımız tarafından her geçen yıl yatırım ve projelerimiz artıyor. 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde ilimize bakanlığımız tarafından yapılan toplam yardım / destek ödemesi miktarı ağustos itibariyle 252 milyon 340 bin 246 liradır."

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