AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Mevlit Kandili mesajı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, Mevlit Kandili'nin duaların kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.

Mevlit Kandili'nin barış, huzur ve kardeşlik iklimine katkı sunmasını dileyen İba, şunları kaydetti:

"Bugün muazzam bir doğuşun, beşeriyeti, mahlukatı baştanbaşa kuşatan rahmet ışığının yeryüzüne şeref verişinin yıl dönümüdür. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, rehberimiz, yol göstericimiz peygamberimiz Hz. Muhammed'in, nuruyla dünyamızı şereflendirdiği Mevlit gecemizin, birlik beraberliğimize, dualarımızın kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun."

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