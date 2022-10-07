Edirne'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcular ve antrenörleri, belgeyle ödüllendirildi.

Amatör Spor Haftası kapsamında Edirne Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, spora, çocukların ve gençlerin geleceği için emek verdiklerini söyledi.

Gençlerin ve halkın her alanda spor yapabilmesi için il merkezinde ve tüm ilçelerde spora yönelik yatırımları aralıksız devam ettirdiklerini belirten Ak, "Amatörler Türk sporunun kalbidir. Bu uğurda fedakarca çalışan ilimiz yöneticilerine, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna, il temsilcilerimize, kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Farklı branşlardaki sporcuların gösterilerini sunduğu programda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ve antrenörleri ödüllendirildi.

Törene Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, şube müdürleri, il temsilcileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.



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