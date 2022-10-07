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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na editörlüğünü yaptığı kitabı takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Atakişi'nin, editörlüğünü yaptığı Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin bölüm yazarı olduğu "Güncel Ekonomik Sorunlar: COVİD-19'un Sosyo-Ekonomik Etkileri" kitabı yayımlandı.

Atakişi, Tabakoğlu'nu makamında ziyaret ederek, kitabı takdim etti.

Tabakoğlu, kitabın araştırmacılar için önemli bir kaynak olacağını belirtti. Salgına yönelik çalışmaların önemine değinen Tabakoğlu, kitabın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere özverili çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti.

- TÜ'de oryantasyon programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde üniversiteye başlayan öğrenciler için oryantasyon programı yapıldı.

TÜ'den yapılan açıklamada, Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere bölüm başkanları tarafından sunumlar yapıldı. Öğrenciler eğitim ve sınav süreçleri, genel işleyiş ve ölçme ve değerlendirme kriterleri ile buna ilişkin esaslar hakkında bilgilendirildi.  

Dekan Prof. Dr. Ayhan Gençler, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak, öğrencilere başarılar diledi.

Programın ardından öğrenciler akademisyenler eşliğinde Edirne'yi gezdi.

- Türk yemekleri Letonya'da tanıtıldı

Edirne'den Bir Dünya Mutfak Erasmus+ Mesleki Eğitim Küçük İşbirliği Projesi kapsamında Letonya'ya giden öğrenciler Türk yemeklerini tanıttı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinden yapılan açıklamada, Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde 3 ülkeden yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim öğretim veren meslek liselerinin Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldiği belirtildi.

Katılımcıların Letonya, Romanya ve Türk mutfağı hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen açıklamada, "Türk mutfağı sunumu diğer katılımcılara Türk mutfağında çok kullanılan baharatların tanıtımı, lokum, baklava ve lohusa şerbeti tadım etkinliği ardından Türkiye'den götürülen Türk kahvesi sunumu ile tamamlandı. Ayrıca kahve, bakır cezve ve lokum hediye edildi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Letonya Sia Hotel College Müdürü Olga Zvera, Letonya mutfağında baharatların çok az kullanıldığını, yapılan etkinlikle öğrencilerinin baharatların tat ve kokuları tecrübe etmelerinin inovasyon ve fisyon çalışmalarında çok etkili olacağını belirtti.

Romanya Colegiul Vasile Lovinescu okulu öğrencisi Alexandru Ioan Grosoaia da Türk mutfağındaki farklı baharatları kendi mutfaklarında kullanarak farklı çalışmalar yapabileceğini ve baklavanın kendi ülkelerinde benzer olan tatlıdan çok daha lezzetli ve güzel olduğunu kaydetti.

Projeye katılan öğrencilerden Ömer Faruk Yılmaz yapılan proje ile farklı tatlar tanıdıklarını ve farklı pişirme tekniklerini tecrübe ettiğini ifade etti.

- CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Edirne'de toplanacak

CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Edirne'de bir araya gelecek.

CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 11 il başkanının bir araya geleceği il başkanları toplantısının 08-09 Ekim günü gerçekleşeceğini belirtti.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın başkanlık edeceği toplantıya İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer, Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı'nın katılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pekcanlı, iki üç ayda bir il başkanları olarak farklı illerde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bu ay Marmara Bölgesi il başkanlarına ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Pekcanlı, "İktidar için çıktığımız bu yolda çalışmalarımız devam edecektir. İl Başkanlarımızla Cumartesi il Başkanlığımızda görüşlerimizi bildirecek toplantımız yapılacak daha sonra başkanlarımıza Edirne’yi tanıtacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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