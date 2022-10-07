Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Keşan'dan Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen F.Ç.O. (34) idaresindeki 22 ABU 143 plakalı otomobil, Paşayiğit Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle bariyere çarptı.



Kazada yaralanan F.Ç.O. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.K.O. (5) ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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