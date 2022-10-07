EDİRNE (AA) - Edirne İl Koordinasyon Kurulu Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında toplandı.

Kırbıyık, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, kamu kuruluşlarının 2022 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 418 projenin yer aldığını söyledi.

Projelerin toplam bedelinin 14,7 milyar lira olduğunu belirten Kırbıyık, "Bu projeler için önceki yıllarda 3,9 milyar lira harcanmış, 2022 yılında da 2,6 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 1,5 milyar lira harcama yapılarak yüzde 58,76 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Kırbıyık, izleyici kuruluşlar itibariyle değerlendirildiğinde, 2022 yılının üçüncü döneminde yapılan yatırım harcamalarının 1,4 milyar lirasını merkezi idare kuruluşlarının yaptığını, merkezi idare kuruluşlarının bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyinin yüzde 65,4 olduğunu kaydetti.

Belediyelerde ise 163 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 31,5'lik bir nakdi gerçekleşme sağladığını söyleyen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2022 yılı üçüncü dönemi sonunda, kamu

kuruluşlarımızın programlarında yer alan 418 projenin 127 tanesi bitirilmiş 214'ü devam etmekte olup 74'üne ise henüz başlanmamıştır. 3 proje ise tasfiye edilmiştir. Edirne merkezde 166, Keşan'da 99, İpsala'da 31, Uzunköprü'de 27, Havsa'da 21, Enez'de 19, Meriç'te 8, Lalapaşa'da 7, Süloğlu'nda 6 proje yapılmış olup 34 proje ise muhtelif ilçelerde gerçekleştirilmektedir."

Projelerin 151'i diğer kamu hizmetleri, 100'ü tarım, 86'sı eğitim, 37'si ulaştırma-haberleşme, 18'i sağlık, 19'u turizm, 6'sı enerji ve 1 projeninde madencilik sektörlerinde uygulamaya konulduğunu ifade eden Kırbıyık, "Dönem sonu itibariyle en çok harcama 618 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiş, bunu 530 milyon lira ile tarım, 207 milyon lira diğer kamu hizmetleri, 91 milyon lira ile eğitim, 60 milyon lira ile sağlık ve 48 milyon lira ile turizm sektörü izlemiştir." diye konuştu.

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba, esnafı ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri Saraçlar Caddesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, esnaf ziyaretlerine devam etti.

Esnafla bir araya gelerek hayırlı işler dileyen İba, esnafın taleplerini Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanlıklara iletmek üzere notlar aldı.

Saraçlar Caddesi ziyaretlerinin üçüncü etabında esnafla bir araya gelerek sohbet eden İba, esnafa can suyu olacak birçok desteği şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirmeye devam edeceklerini aktardı.

Durmadan ve yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirten İba, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da milletin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi."

- Süloğlu'nda kulüplere malzeme desteği yapıldı

Süloğlu ilçesinde amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı.

Süloğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süloğlu'nun tek spor kulübü Süloğlu GK Spor'a forma, antrenman eşofmanı, dizlik, eldiven, maç ve antrenman topları ile çok sayıda antrenman malzemesi Kulüp Başkanı Göksel Tokmak'a ve yöneticilerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hem spor kulübü hem de güreş takımının yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Ormankıran, "Küçük bir ilçe olabiliriz, imkanlarımız kısıtlı olabilir ancak öyle güzel gençlerimiz var ki her şeyin en iyisini hak ediyorlar." dedi.

Ormankıran, malzeme desteği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

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