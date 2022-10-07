Kıbrıs gazisi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) – Edirne'de 75 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Nurdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Nurdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Eski Cami'ye getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bademlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Nurdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali H. Kürşat Kırbıyık, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.