Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne 8. Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ara verdikleri fuarla Edirnelileri yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gürkan, dijital dönüşüme rağmen basılı kitabın yerini bu teknolojilerin tutmadığını belirtti.

Edirne 8. Kitap Günleri'nin onur konuğunun şair ve yazar Ataol Behramoğlu olduğunu ifade eden Gürkan, yarın Meriç Köprüsü'nün başında Behramoğlu'nun "Edirne Köprüsü Aşktan" şiirinin yer aldığı mermer kitabenin açılışını yapacaklarını dile getirdi.

Behramoğlu da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazarlık ve şairlik yönünü anlattı.

Şiirinin işlendiği mermer blokun 15 ton olduğunu duyduğunu ifade eden Behramoğlu, "Yazık değil mi o kadar mermere?' diye düşündüm ama sonra şiiri düşündüm, 'Değer' dedim, çok güzel şiir. 'Mustafa Kemal Atatürk, bir edebiyat insanı aynı zamanda, duygu insanı ve bir aşk adamı olarak bu şiiri dinlese severdi' diye düşünüyorum. Ben bu şiiri Atatürk'ün anısına okuyorum burada." dedi.

Konuşmaların ardından Gürkan, Behramoğlu'na Edirnekari tablo hediye etti.

Kurdele kesiminin ardından törene katılanlar yayınevlerinin stantlarını gezdi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, ilçe belediye başkanları, İl Genel ve Belediye meclislerinin üyeleri ve kitapseverler katıldı.

Fuar, 16 Ekim'e kadar açık kalacak.





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