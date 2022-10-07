Edirne'de 4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı

EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" Edirne'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalin ilk gününde Muammer Ketencoğlu ve orkestrası, Edirne Büyük Sinagogu'nda sahne aldı.

Ketencoğlu, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestranın yolculuğunun 1997'den beri varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Barışa inanan insanlar olduklarını belirten Ketencioğlu, "Balkanlar da Orta Doğu coğrafyası gibi her zaman çatışmaların, gerginliklerin, sıkıntıların merkezi olduğu yerlerden ama biz başından beri Balkanlar'da yaşayan herkesi kucaklamaya çalıştık, barıştan yana, müziğin birleştiriciliğinden yana tutum aldık. Dolayısıyla Balkanlar'da bütün diller, bütün şarkılar, bütün gelenekler bizim için aynı derecede önemli ve değerlidir. Burada alabildiğince zengin bir Balkan mozaiği sunacağız. Balkanlar içinde sizi gezdireceğiz." diye konuştu.

Muammer Ketencoğlu ve orkestrası, konserde Balkan ülkelerinin şarkılarını seslendirdi.

Hareketli şarkılarda dinleyiciler zaman zaman müziğin ritmiyle oynadı.

Konseri Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile müzikseverler de dinledi.

Festival, yarın Edirne Büyük Sinagogu'nda Balkan müziğinin sevilen seslerinden Suzan Kardeş konseriyle devam edecek.

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