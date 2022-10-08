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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 34 DBM 604 plakalı otomobil, Sultaniçe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü K.Y ile araçta yolcu olarak bulunan U.D yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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