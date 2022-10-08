Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 34 DBM 604 plakalı otomobil, Sultaniçe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü K.Y ile araçta yolcu olarak bulunan U.D yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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