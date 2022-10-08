Ataol Behramoğlu'nun "Edirne Köprüsü" şiirinin yazılı olduğu anıt açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun "Edirne Köprüsü" şiirinin yazılı olduğu anıt törenle açıldı.

Meriç Nehri kenarındaki anıtın açılış töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ataol Behramoğlu'nun "Köprülere Şiirler" isimli kitabındaki "Edirne Köprüsü" şiirini, Meriç köprüsünün hemen yanındaki anıtta yaşatacaklarını söyledi.

İnsanlığı geleceğe sanat ve kültürün taşıdığını belirten Gürkan, "Eğer sanat ve kültürden yoksunsanız, sanat ve kültüre birlerinin baktığı gibi bakıyorsanız ne siz ne de bulunduğunuz toplum bir milim bile ileriye gitmez. Bundan on yıl sonra, elli yıl sonra, yüz yıl sonra dönemin belediye başkanını, dönemin milletvekilini, valisini, bakanlarını kimse hatırlamayacak. Ama Ataol Behramoğlu'nu şiirleriyle, yapıtlarıyla, eserleriyle ve bugün buraya koyduğumuz bu anıtla herkes hatırlayacak." diye konuştu.

Behramoğlu da şiirinin anıtta yaşayacak olmasının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Bu kitabeyi sevgili anne ve babama, o gencecik çifte, 2. Dünya savaşı yıllarında Çatalca'nın o soğuğunda Ataol'u dünyaya getiren anneme babama sevgiyle adıyorum. Çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Gürkan, Behramoğlu ve beraberindekiler anıtın açılış kurdelesini kesti.

Gürkan ve Behramoğlu, belediye bandosunca seslendirilen "Edirne Köprüsü Taştan" türküsüne eşlik etti.

Açılışa CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Behramoğlu'nun eşi Hülya Behramoğlu, Gürkan'ın eşi Esra Gürkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.