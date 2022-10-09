Edirne'de kimliğini evde unutan adayı KPSS'ye Yunus ekipleri yetiştirdi

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EDİRNE (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Trakya Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.

Sınava girecek adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ile sınava alınmayacak her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından salonlara alındı.

Adaylar yanlarındaki telefon ve farklı cihazları sınav merkezi dışındaki emanetlere teslim etti.



Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelen bir aday sınava dakikalar kala, kimliğini unuttuğunu fark etti.

Panik halinde polislerden yardım isteyen öğrenci, Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosikletle evine götürülerek, kimliğini aldı.

Öğrenci, kural gereği sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına 2 dakika kala sınav salonuna yetiştirildi.

Sınava yetişen öğrenci, Yunus ekiplerine teşekkür etti. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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