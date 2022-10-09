Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da, polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Güven Uygulaması"nda yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe genelinde 118 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, polis ekipleri 989 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Ekipler, uygulamada durdukları şüpheli E.E'nin hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.



Uygulamada, 83 aracın sorgulaması yapılırken 21 araç sürücüsüne 35 bin 539 lira idari para cezası kesildi.

- Kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi

Keşan'da, bir miktar kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de şüpheli S.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 6 litre kaçak içki ele geçirilirken şüphelinin evinde de 5 litre kaçak içki ve bir miktar etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli S.A. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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