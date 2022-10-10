Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Edirne otoban gişelerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.



Araçtaki kişilerin üzerinde 5 parça halinde 5,13 gram eroin ele geçirildi.



Öte yandan, ekipler 7 Ekim'de kent merkezinde durdurulan bir aracın sürücüsünün üzerinde de 0,61 gram metamfetamin yakaladı.



Polis ekipleri 4 Ekim'deki devriyesinde kent merkezinde durumundan şüphelendikleri kişilerin üzerinde yaptığı aramada 4.04 gram metamfetamin ele geçirdi.



Olaylarla ilgili B.C, U.T.Y, A.K.D, G.O. ve G.A gözaltına alındı.



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