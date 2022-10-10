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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, minibüs ve ticari taksi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, şehirlerarası otobüs terminalindeki minibüs ve ticari taksi esnafının talep ve sorunlarını dinledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, terminalin son yapılan çalışmalarla düzenli hale geldiğini belirtti.

Keşan'a gelen misafirlerin ilk gördüğü yerlerden birinin terminal olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Burada yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili yerinde incelemeler yaptık. Taksi ve minibüs esnafımızla terminal işleyişinin daha güzel ve disiplinli olması için istişarelerde bulunduk." diye konuştu.

- Keşan'da pilates kursu başladı

Keşan Belediyesinin pilates kursu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Atatürk Stadına gelen kadınlar spor koordinatörü Mürüvet Buruk eşliğinde pilates yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kursu ziyaretinde yaptığı konuşmada, pilatesin vücudu güçlendirdiğini söyledi.

Kadınların sağlıklı yaşam için bir araya geldiğini belirten Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin mutluluğu, huzuru ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çaba gösteriyoruz." dedi.

- Yaya geçitleri yenileniyor

Keşan ilçesinde, yaya geçitleri yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi, ulaşım hizmetleri ekibiyle yaya geçidini boyadı.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, trafik akışında yayaların güvenliğini önemsediklerini belirtti.

İlçede trafik ve yaya güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile sürdürüyoruz. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerini en üst düzeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasını, yaya geçitlerinin kullanımında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz."

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