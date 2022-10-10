Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 82 şişe gümrük kaçağı içki ele geçildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, yaptıkları çalışma sonrası Büyük Cami Mahallesi'nde yaşayan B.Y'nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada çeşitli markalarda 82 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y, hakkında adli işlem başlatıldı.

- Kayıp babasını arıyor

Keşan ilçesinde bir kişi, kayıp babasının bulunması için polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, A.T, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek, babası F.T'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

- Motosikletten düşen sürücü yaralandı

İpsala ilçesinde motosikletten düşen kişi yaralandı.

T.D'nin kullandığı motosiklet, Bozkurt Mahallesinde dürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan T.D, sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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